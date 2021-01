Am Donnerstagabend, 7. Januar, wurden an diversen Geschäften in der Innenstadt im saarländischen Merzig Flugblätter mit der Aufschrift „Wir machen auf – Lockdown beenden“ angebracht. Die Polizei spricht von einer „Aktion sogenannter Corona-Gegner, die die Händler animieren wollen, ihre Läden zu öffnen und absichtlich gegen die geltende Rechtsverordnung zu verstoßen“. Verstöße würden mit drastischen Bußgeldern geahndet. Auch öffentliche Aufrufe zu Ordnungswidrigkeiten stünden unter Strafe. Daher bittet die Merziger Polizei unter Telefon 06861/7040 um Hinweise zu den Personen, die am Abend des 7. Januar die Zettel in der Merziger Innenstadt aufgehängt haben.