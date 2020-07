Einen Führerschein hat der 56-Jährige nicht, teilte die Polizei mit. Dennoch leistete sich der Mann am Samstagabend mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Teile der Landkreise Kaiserslautern und Südwestpfalz. Doch der Reihe nach: Eine Streife der Landstuhler Polizei wollte das Auto am Abend kontrollieren. Der 56-Jährige missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte zu fliehen. Zwischenzeitlich sechs Streifenwagen versuchten, das Auto des 56-Jährigen zu stoppen. Letztlich endete die Verfolgungsjagd für den Fliehenden in einem abgeernteten Feld in Reifenberg. Dort wurde der Mann festgenommen, der laut Polizei möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand.