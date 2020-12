Am Mittwochmorgen, 2. Dezember, hat sich gegen 7 Uhr auf der Autobahn 8 in Höhe Neunkirchen-Kohlhof ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein Unbekannter in Kohlhof auf die A 8 in Richtung Zweibrücken aufgefahren, ohne dort den durchgehenden Verkehr zu beachten. Auf der Autobahn musste eine 23-Jährige aus Eppelborn von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort prallte ihr Wagen gegen das Auto eines 64-Jährigen aus Püttlingen, der gerade am Überholen war. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Nähere Angaben über den Verursacher liegen nicht vor.