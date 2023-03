Jetzt ist es raus: Captain Jack und Mr. President kommen aufs Zweibrücker Stadtfest 2023!

Wie ist das, wenn man plötzlich als Stammzellspender ran muss? RHEINPFALZ-Mitarbeiter Paul H. Kreiner hat einen Anruf von der Deutschen Knochenmarkspender-Datei erhalten und sich für eine Spende ins Krankenhaus begeben. Ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht.

Zweibrücken bekommt vom Land 1,5 Millionen Euro für den Klimaschutz. Ideen, was man mit diesem Geldsegen anfangen könnte.

Ein 68-jähriger Pirmasenser darf Oberbürgermeister Markus Zwick nicht „Obernazi“ schimpfen, auch wenn er sich über die Stadtverwaltung geärgert hat. Das hat eine Richterin klargestellt.

Seit sie zu Jahresbeginn im Zweibrücker Rathaus als Klimaschutzbeauftragte angefangen hat, konnte sich Diana Berg großes Ansehen als ausgewiesene Fachkraft erwerben. Nun hat sie nach knapp drei Monaten schon wieder gekündigt.

Die Stadtwerke Pirmasens setzen auf die Unterstützung eines Verbands der Gasindustrie. An der Mitgliedschaft bei „Zukunft Gas“ hat sich Kritik entzündet.

Der Plan, zur Verkehrsberuhigung im Weißdornweg nahe Ixheim einen versenkbaren Poller zu installieren, stößt auf Bedenken. Diese Diskussion dürfte noch längst nicht abgeschlossen sein.

Immer weniger Schüler in Deutschland lernen Französisch. In den Zweibrücker Gymnasien ist dies aber noch nicht der Fall. Trotzdem gibt es am Hofenfels-Gymnasium einen markanten Einschnitt.

Muss sich Großbundenbach wegen Vorschriften der Bundeswehr von seinen Plänen für den Bau eines kommunalen Windparks verabschieden?

Beim Auftaktabend zur Aktion „Zukunfts-Check Dorf“ hat es sich am Dienstag wieder einmal gezeigt, wie rege sich die Wallhalber für ihren Wohnort engagieren.

Gleich 13 Straftaten werden einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Südwestpfalz vorgeworfen, der zurzeit in Pirmasens vor Gericht steht. Das meiste streitet der Angeklagte ab.

Im Wallfahrtshof von Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben leihen ab Sonntag wieder Ehrenamtliche all jenen ihr Ohr, die das Gespräch suchen.

Er gilt als Biathlon-Pionier, hat sich stets für Sport-Belange stark gemacht und sich auch in seinem Heimatort Höheinöd engagiert: Hans Broschey feiert am Mittwoch 90. Geburtstag.

Ein Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft hat sich Hilst gegründet. 21 Gründungsmitglieder waren dabei, den Vorsitz übernimmt Ortsbürgermeister Philipp Andreas.