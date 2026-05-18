In Zweibrücken war am Wochenende viel geboten: vom Flohmarkt über den verkaufsoffenen Sonntag bis zur Kunstmeile. Und das Thema Wein kam auch nicht zu kurz.

„Es ist so klasse, dass das Wetter gehalten hat“, stellte Sandra Cleemann, die Vorsitzende des Händlerzusammenschlusses Gemeinsamhandel, bei ihrer Erkundungstour am Sonntagnachmittag durch die Fußgängerzone zusammen mit ihrem Stellvertreter Antonio Cipolla als Erstes fest. „Die meisten der Händler, mit denen wir gesprochen haben, sind sehr zufrieden und vor allem glücklich über das Wetterglück. Die Stimmung ist positiv. Es gab vielleicht schon erfolgreichere verkaufsoffene Sonntage, aber es herrscht eine positive Grundstimmung.“

Das Zweibrücker Stadtmarketing, der Gemeinsamhandel und externe Veranstalter hatten am Wochenende zu verschiedenen Aktionen in die Zweibrücker Innenstadt eingeladen. Am Samstag lockte die Zweibrücker Kunstmeile Zweibrücken Kunstvoll, am Samstag und Sonntag hatten Freunde des Trödels die Chance, auf dem Flohmarkt vor dem Rathaus Schätze und Nützliches finden. Am Sonntag hatten von 13 bis 18 Uhr viele Zweibrücker Geschäfte, das Outlet und Edeka Ernst geöffnet. Ob stationärer Laden, Damenboutique, Straßencafé sowie mobiler Handtaschen- oder Kornverkäufer mit Pavillon auf dem Hallplatz – allen war die Freude über den trockenen verkaufsoffenen Sonntag anzusehen.

„Kunsthimmel“ für nächstes Jahr schon in Planung

Außerdem standen die drei Tage von Freitag bis Sonntag unter dem Motto Genuss aus und rund ums Weinglas. Weinzeit heißt die neue Veranstaltung auf dem Schlossplatz. Winzer boten Verkostungen und Direktverkauf an. Zwölf ausgewählte Winzer luden jeweils ab 17 Uhr zur „Sommerparty mit guten Freunden“, wobei DJs für fetzige Musik sorgten. Organisiert wurde die Premiere von „Tat und Drang“, einer Eventagentur aus dem saarländischen Neunkirchen. „Bei der Weinzeit auf dem Schlossplatz haben wir gestern Abend trotz Regen getanzt und gefeiert“, berichtete Cleemann.

Beim großen Flohmarkt auf dem Herzogplatz wurde über das Wochenende hinweg viel geboten: unter anderem alte Ölgemälde, Sammelkarten, Geschirr, Kleidung, Handyhüllen und Werkzeug. So konnten passionierte Flohmarktgänger wieder Schnäppchen machen und ihrer Jagd- und Sammelleidenschaft frönen.

„Trotz der diffizilen Wetterlage war der Sonntag besser als gedacht, auch was die Besucher- und Kundenfrequenz angeht. Mittags war die Innenstadt voll“, äußerte sich Citymanagerin Petra Stricker zufrieden über die Resonanz auf den verkaufsoffenen Sonntag. Im kommenden Jahr soll die Banneraktion „Kunsthimmel“ dazukommen, ein entsprechendes begleitendes Event zusammen mit „Tat und Drang“ ist laut Stricker bereits in Vorbereitung.