Am Samstag, 4. März, ist Flohmarkt rund ums Homburger Forum. Darüber informiert die Homburger Kulturgesellschaft. Der Markt hat zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet, Besucher können dann an den zahlreichen Händlerständen nach Raritäten und Schätzen suchen, um den Preis feilschen und einkaufen. Der Veranstalter bittet die Besucher jedoch, die Parkplätze der umliegenden Geschäfte nicht für den Flohmarktbesuch zu benutzen. Stattdessen sollen Autofahrer auf öffentlichen Parkplätzen, etwa am Amtsgericht, Zweibrücker Tor und Musikpark, parken. Standplätze für den Flohmarkt am 1. April können ab kommenden Montag, 6. März, im Touristen-Büro gebucht werden.