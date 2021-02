Sollte es in dieser Fußballsaison tatsächlich noch mal weitergehen, sollte bei konstant niedrigen Inzidenzen im Mai und Juni (vielleicht auch schon im April) um Punkte gespielt werden können, dann muss sich der Verband flexibel zeigen und in dieser Ausnahmesituation von seinem Saisonende am 30. Juni abrücken. Wenn noch ein, zwei Wochen im Juli für das Zu-Ende-Bringen dieser so ungemein schwierigen Saison nötig sein sollten, dann sollte man diesen Platz eben schaffen. Ging doch vor einem Jahr in der Dritten Liga auch. Die Wechselfrist kann der Verband in dieser besonderen Lage mal verschieben. Der Terminstress sollte für die Amateurfußballer so gering wie möglich gehalten werden.