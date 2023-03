Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut zwei Wochen nach der Öffnung am 1. Juli sieht die Freibad-Bilanz „sehr durchwachsen“ aus, so Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Die großen Massen an der Schließ seien bislang ausgeblieben. Das Coronavirus und mit ihm verbundene Auflagen seien nicht der Hauptgrund.

„Vom 1. bis 16. Juli hatten wir genau 984 Besucher“, sagt Brennemann. Selbst an schönen Tagen seien maximal 160 Personen gezählt worden. Nicht nur in Zweibrücken,