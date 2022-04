Ein Wohnhausbrand in der Sulzbachtalstraße in der Nacht zum Dienstag sorgte für dramatische Szenen. Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster in der ersten Etage.

Es war unklar, ob noch Menschen in dem Wohnhaus waren. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde eine weitere Einheit aus St. Ingbert alarmiert − inklusive einer zweiten Drehleiter. Zunächst hatte die Feuerwehr Sulzbach die Einheiten aus Sulzbach, Neuweiler und Altenwald herbeigerufen, dann im Innenangriff mit der Durchsuchung der Räume begonnen. „Dabei haben wir herausgefunden, dass glücklicherweise keine Menschen mehr im Haus waren“, sagte Feuerwehrsprecher Pascal Altmeyer.

Das Feuer habe sich in den kommenden Minuten ausgedehnt und den Dachstuhl erfasst. „Wir konnten den Zimmerbrand schnell löschen, die Flammen hatten sich jedoch einen Weg über die Zwischendecke bis in den Dachstuhl gesucht.“, so Einsatzleiter Thomas Theobald. „Die Feuerwehrleute mussten Teile des Dachs mühsam von Hand öffnen, um an die Brandherde heranzukommen“, beschrieb Altmeyer den Einsatz. Nach vier Stunden, gegen 3 Uhr in der Nacht, seien die meisten Einsatzkräfte entlassen worden. Eine Brandwache blieb bis zum Morgen.

Die Höhe des Brandschadens ist noch unklar, auch die Brandursache muss noch von Spezialisten der Polizei untersucht werden. Diese Arbeiten sollten im Laufe des Dienstages stattfinden.