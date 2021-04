Kurz nachdem er an der Wiesentalschule in der Rickertstraße gezündelt hatte, wurde ein St. Ingberter am Donnerstagnachmittag, 14. April, von der Polizei festgenommen. Nach Angaben der Ordnungshüter soll er hinter der Schule zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt haben und dann geflüchtet sein. Eine Rauchwolke stieg über dem Gebäude auf; die Flammen schlugen hoch bis zu den Fenstern im zweiten Stock. Es sei dem raschen Einsatz der Feuerwehr zu verdanken, dass der Brand nicht auf die Schule übergriff. Dennoch wurde die Fassade des Schulhauses schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Laut Feuerwehrsprecher Florian Jung wurden die angrenzenden Fenster im Erdgeschoss durch die Flammen zerstört. Der Flüchtige sei wenig später in der Nähe aufgegriffen worden. Weil eine psychische Erkrankung im Spiel sein könnte, wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Dass Schlimmeres verhindert werden konnte, ist nach Florian Jungs Worten nicht zuletzt dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die Feuerwache nur etwa 50 Meter vom Brandort entfernt liegt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.