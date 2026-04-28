Am Dienstagmittag, 28. April, geriet abgelegtes Holz auf dem Dach einer Garage zwischen zwei Wohnhäusern in Neunkirchen-Hangard in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten, dass sich die Flammen auf Dach, Garage und angrenzende Häuser in der Straße An der Ziegelhütte ausbreiten konnten. Die Brandbekämpfung erfolgte über eine Drehleiter und eine tragbare Leiter. Die Straße war während der Löscharbeiten gesperrt; nach einer Stunde war der Einsatz mit 15 angerückten Wehrleuten beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.