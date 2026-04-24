Die Betonhäuschen auf dem Zweibrücker Flugplatz kosten den Steuerzahler 18.000 Euro pro Monat. Das ändert sich in den nächsten Monaten.

40 ungenutzte Flüchtlingshäuschen stehen auf dem Zweibrücker Flugplatz. Seit zehn Jahren stehen sie da – und sie kosten den Steuerzahler rund 18.000 Euro pro Monat. Diese Steuerverschwendung hat demnächst ein Ende. Im Februar erhielt die Firma Betonwerk Heinrich Hachmeister Andernach GmbH den Auftrag, die Betonshelter wegzuschaffen. Darüber informiert die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, aber es gibt einen Zeitplan.

„Ab Mitte Mai 2026 beginnen die vorbereitenden Arbeiten an den Betonsheltern in Zweibrücken“, informiert eine Bima-Sprecherin. Für diese Vorleistungen seien vier Wochen eingeplant. Voraussetzung für den Abtransport sei, dass die erforderlichen Transportgenehmigungen vorliegen.

80 Lkw-Fahrten sind geplant

Nach Informationen der beauftragten Firma werden bei den Vorarbeiten die 40 Doppelhäuschen jeweils in 80 einzelne getrennt. Jedes Doppelhäuschen hat einen Sicherungskasten, der wird vom Strom getrennt und ausgebaut. Zudem muss bei den Doppelhäuschen die Blechabdeckung der Dächer für den Transport abgenommen werden. Um sie transportieren zu können, haben die Betonshelter Aufhängungslöcher, in die der Haken eines Krans eingehängt werden kann, damit er sie auf einen Lkw hieven kann. „Zudem werden die Befestigungspunkte im Boden freigelegt, einzelne Bauteile, wie Elektrokomponenten, werden zurückgebaut sowie die notwendigen Anschlagpunkte für den Transport angebracht“, ergänzt die Bima-Sprecherin.

Die Doppelhäusschen müssen zuerst voneinander getrennt , bevor sie mit einem Kran auf einen Lkw gehievt werden. Archivfoto: Sigrid Sebald

Sind die Vorarbeiten erledigt, werden die Häuschen mit Lkw nacheinander zu den Standorten in ganz Deutschland verteilt, wo sie die Bundespolizei als Lagerflächen verwenden will. Da ein Lkw immer nur ein Häuschen laden kann und somit 80 Fahrten anfallen, rechnet die Firma mit rund sechs bis acht Wochen für den eigentlichen Abtransport. Die Bima rechnet damit, dass die Shelter bis Ende August umgesetzt sind.

Bund der Steuerzahler: Rund 46 Millionen Euro verschwendet

Ursprünglich hatte das Land 42 Betonshelter als Notunterkünfte für syrische Flüchtlinge auf dem Zweibrücker Flugplatz angeschafft – für 2,3 Millionen Euro. Genutzt wurden sie kaum. Weil sie niemand kaufen wollte, hat das Land die Shelter der Bundespolizei geschenkt. Diese hat vor drei Jahren zwei davon dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Warteraum für den Standort in Trier zur Verfügung gestellt. Die übrigen 40 Häuschen blieben in Zweibrücken stehen und die Bima zahlt dafür seit 2018 monatlich 16.000 Euro Miete und 2000 Euro Betriebskosten wie zum Beispiel Grundsteuer, Oberflächenwasserbeseitigung und Haftpflichtversicherung.

Die Zweibrücker Flüchtlingshäuschen haben es im Oktober 2024 ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft. Die Lobbyorganisation mit Sitz in Berlin kritisiert in ihrem Schwarzbuch jedes Jahr den verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern. „Und die Steuerzahler ärgern sich über Fehlausgaben von mehr als 45,8 Millionen Euro“, schrieb der Steuerzahlerbund damals zu den Flüchtlingshäuschen auf dem Flugplatz.