Mit einem Flächenbrand am Mitfahrerparkplatz an der Steinhauser Straße bekam es die Zweibrücker Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu tun. Wie Brandschutzinspekteur Frank Theisinger berichtet, wurden neun Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Hauptwache und der Triwo-Flugplatzwache tätig. Der Brand habe sich über etwa 50 Quadratmeter Fläche erstreckt; er wurde rasch gelöscht. Das betroffene Gebiet wurde anschließend großzügig mit Wasser vollgespritzt. So sei kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr appelliert erneut an die Bürger, angesichts der aktuellen Hitze und Dürre keine Zigaretten wegzuwerfen und auf offene Grillfeuer zu verzichten.