In der Nähe des Golfplatzes Websweiler bei Homburg-Jägersburg musste die Feuerwehr am Dienstag einen Flächenbrand löschen. Bis die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht hatten, war bereits etwa ein Hektar Wald zerstört. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Zeugenhinweise, ob jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zur Brandursache machen kann. Hinweise nimmt die Homburger Polizei unter 06841 1060 entgegen. Erinnert wird an die derzeit hohe Waldbrandgefahr. Glimmende Gegenstände sollten nicht weggeworfen werden.