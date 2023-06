Die Five Guys-Filiale im Zweibrücker Outlet-Center war für die Burgerkette bislang weltweit einzigartig. Nirgendwo sonst auf dem Planeten ist ein Five-Guys-Restaurant in einem Container untergebracht. Diese Einzigartigkeit gibt das Unternehmen durch den Umzug innerhalb des Geländes in ein neues Gebäude jetzt auf: zugunsten von mehr Mitarbeitern, mehr Kassen und generell mehr Platz.

