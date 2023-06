Das große Five-Guys-Restaurant im Outlet ist eröffnet. Es ist die einzige Filiale in der Region, für Five-Guys-Deutschland-Chef Jörg Gilcher ist das Outlet ein idealer Standort.

Die Belegschaft hinterm Tresen zählt laut von zehn herunter, dann durchschneiden Five-Guys-Deutschland-Chef Jörg Gilcher und Oberbürgermeister Marold Wosnitza mit einer goldenen Schere das Band vorm Haupteingang der neuen Five-Guys-Filiale im Zweibrücker Outlet-Center. In den zwei Jahren zuvor wurden in einem roten Container auf dem Parkplatz die Burger gebraten und Pommes frittiert. „Der Container war für Five-Guys weltweit die Premiere“, sagt Gilcher zur Zwischenlösung.

Dass die Kette, die seit 2017 in auch Deutschland beheimatet ist, ihren Weg ins Zweibrücker Center gefunden hat, dafür gibt es laut Gilcher gute Gründe. „Wir haben gemerkt, dass unser Konzept gut zu Premium- und Fashion-Marken in der Nähe passt“. Das habe sich bereits bei der ersten deutschen Five-Guys-Filiale am Frankfurter Zeil, eine hochpreisige Shopping-Meile im Herzen der Main-Metropole, gezeigt. Das Zweibrücker Outlet sei nicht das erste, das eine Five-Guys-Filiale beheimatet. Outlet-Debüt hatte die Fast-Food-Kette im Neumünsterer Outlet, etwas nördlich von Hamburg.

Mehr Mitarbeiter, mehr Kassen

32 Mitarbeiter arbeiten derzeit im neuen Restaurant. Chef Julian Müller ist weiter auf der Suche nach Personal. „Im Container waren wir zwanzig Leute“, sagt er. Für die Belegschaft sei der Umzug eine positive Umgewöhnung, denn sie haben jetzt mehr Platz, um Burger zu braten und Pommes zu frittieren. „Wichtig ist auch, dass wir hier mehr Kassen haben“, ergänzt Müller. Beim Container hätten sich oft meterlange Schlangen gebildet. Zudem sei das Essen der Burger in den kalten Monaten im Außenbereich oft eine Herausforderung gewesen. „Hier im Lokal haben wir jetzt 98 Sitzplätze, wenn die Terrasse fertig ist, kommen noch mal 45 Plätze dazu“, sagt Müller.

OB Marold Wosnitza zieht Parallelen zwischen der Five-Guys- und der Starbucks-Eröffnung vor wenigen Jahren. „Wir haben hier Marken, von denen man nie gedacht hätte, dass sie nach Zweibrücken kommen“, sagt er mit Bezug aufs Outlet. „So ein Markenmix ist in Mittelzentren sonst nicht zu finden. Dieses Angebot mache die Stadt besonders, ist sich Wosnitza sicher, dass das Outlet nicht nur Zweibrücken, sondern die gesamte Region stärke. Auf die Frage, welche Kette denn noch fehle, nennt Wosnitza die Kaffeekette Coffee Fellows sowie ein Steakhouse, ähnlich wie Block House. „Eben etwas, was man sonst nicht überall hat. Ich persönlich fände aber ein Starbucks in der Innenstadt auch noch gut“.