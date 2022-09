Am Mittwoch, 28. September, um 18 Uhr startet der 11. Zweibrücker Firmenlauf. Bis Montagmittag haben sich 661 Teilnehmer angemeldet. Nachmeldungen sind noch am Lauftag ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz möglich. Der fünf Kilometer lange Rundkurs führt zweimal durch die Allee – vom Schlossplatz vorbei an der Heilig-Kreuz-Kirche bis zur Schließ und zurück. Deshalb sind die Rosengartenstraße zwischen Gutenbergstraße und Saarlandstraße sowie die Gutenbergstraße bis zur Gestütsallee von 17.30 bis 20 Uhr gesperrt. Die Busse werden in dieser Zeit zum Hauptbahnhof umgeleitet. Auch am Parkplatz des Oberlandesgerichts ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.