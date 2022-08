Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am 28. September der elfte Zweibrücker Firmenlauf statt. Jetzt kann man sich anmelden.

Der Lauf war für 24. August geplant, wurde dann aber verschoben, um den Sommerferien auszuweichen. Los geht es nun am letzten Mittwoch im September um 18 Uhr auf dem Schlossplatz. Die fünf Kilometer lange Laufstrecke ist komplett flach und führt auf zwei Runden durch die Allee. Der Lauf ist kein Rennen, sondern er soll die Gemeinschaft fördern. Der Teilnehmerrekord wurde 2018 mit 1108 Teilnehmenden aufgestellt. Nach dem Lauf ist im Ziel wieder eine After-Run-Party mit Essen, Getränken und Musik.

Teilnehmen können Unternehmen, Behörden, Organisationen, Gruppen und Einzelstarter. Das Startgeld kostet sechs Euro pro Person. Anmeldeschluss ist der 21. September. Nachmeldungen sind aber noch am Starttag ab 15 Uhr vor Ort möglich. Veranstalter sind die beiden Vereine VT und VB Zweibrücken. Mitveranstalter des Firmenlaufs ist Edeka Ernst, die RHEINPFALZ unterstützt ihn als Medienpartner.

Info

Die Anmeldung ist in diesem Jahr nur per E-Mail an firmenlauf-zw@web.de möglich. Anzugeben sind die Namen aller Starter sowie des Teams und ein Ansprechpartner. Das Startgeld wird auf das Konto der VB Zweibrücken eingezahlt. Iban DE73 5425 0010 0034 0164 36, BIC MALADE51SWP, Verwendungszweck „Firma, Teilnehmerzahl“.