Die Organisatoren des 13. Zweibrücker Firmenlaufs am 3. Juli versprechen Siegerpreise in mehr Kategorien, Stärkungen auch für Vegetarier und besseres Wetter.

„Erstmals muss bei der Anmeldung nicht mehr jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einzeln namentlich angegeben werden“, haben die Organisatoren des Zweibrücker Firmenlaufs ein vereinfachtes Verfahren beschlossen, sagt Jörg Eschmann. Als Vorstandsmitglied der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ), die das Volkssportereignis gemeinsam mit den Vereinigten Bewegungsspielern (VBZ) ausrichtet, verkündet er, dass die teilnehmenden Mannschaften sich nur noch mit ihrem Teamnamen unter Angabe der Anzahl der mitwirkenden Läufer anmelden müssen.

Nach dem Startschuss durch Oberbürgermeister Marold Wosnitza um 18 Uhr wird sich die teilweise fantasievoll kostümierte Läuferschar auf den fünf Kilometer langen, durchgehend ebenerdigen Rundkurs vom Schlossplatz durch die Allee und zurück begeben. Die 2024er Auflage des Zweibrücker Firmenlaufs wird nicht wie in früheren Jahren im September, sondern bereits am Mittwoch, 3. Juli, ausgetragen. Damit knüpfen die Verantwortlichen an 2023 an, als man zum ersten Mal einen Zeitpunkt vor den Sommerferien gewählt hatte. „Davon versprechen wir uns bessere Chancen auf gutes Wetter und mehr Teilnehmer“, berichtet Frank Schmid von den VBZ, dass man heuer wieder um die 1100 Menschen zum Mitmachen animieren wolle. So, wie man das in Vor-Corona-Zeiten schon einmal erreicht hatte.

Preise für Erste und Zweite

„Sollte sich der 3. Juli als besonders heißer Tag entpuppen, wollen wir zusehen, dass die Feuerwehr mit ihrer Wasserspritze unterwegs für Abkühlung sorgt“, blickt Jörg Eschmann voraus. „Und das DRK um Hans Prager wird auch vor Ort sein. Da ist bei Bedarf auf alle Fälle für die medizinische Versorgung gesorgt.“

Erstmals werden Preise für die beiden jeweils Erst- und Zweitplatzierten bei den Frauen und Männern ausgelobt: Den Schnellsten winken Einkaufsgutscheine für das Fashion Outlet. Zudem werden wie schon in den Vorjahren das Team mit dem originellsten Namen sowie die am weitesten angereiste und die mitgliederstärkste Mannschaft mit Magnumflaschen aus dem Sektkeller der RHEINPFALZ ausgezeichnet.

Firmen kaufen Bons für ihre Laufsportler

Die Organisatoren haben aber noch mehr Neuerungen im Köcher. „Bis jetzt hatten wir zur Stärkung der Teilnehmer ja nur Rostwürste angeboten“, berichtet Frank Schmid, dass diesmal auf Wunsch auch fleischfreie Käsebrötchen serviert werden. „Und die teilnehmenden Firmen, die sich bei der Veranstaltung von Läufern repräsentieren lassen, haben diesmal die Möglichkeit, vorab ausreichend Speisen- und Getränkebons für alle ihre Teilnehmer zu erwerben“, sagt Schmid: „Dann ist kein Sportler mehr gezwungen, mit dem dicken Geldbeutel in der Hosentasche die Rennstrecke zu bewältigen.“ Die Gutscheine seien auch nach dem Lauf an den Verpflegungsständen bei der abschließenden After-Run-Party mit Unterhaltungsmusik auf dem Schlossplatz gültig.

Keine Neuheit ist der Umstand, dass der Erlös des Zweibrücker Firmenlaufs die Jugendarbeit der beiden veranstaltenden Sportvereine unterstützen soll. Und wie schon in der Vergangenheit wird das Laufspektakel maßgeblich durch das Engagement der drei Hauptsponsoren Edeka Ernst, Parkbrauerei und Sparkasse Südwestpfalz ermöglicht. Die RHEINPFALZ agiert als offizieller Medienpartner des Firmenlaufs.

Info

Bei der Anmeldung über die Internetseite www.firmenlauf-zweibruecken.de oder per E-Mail firmenlauf-zw@web.de sind der Name der teilnehmenden Firma, die Anzahl der Läufer im Team und dessen Name, die vollständige Adresse der Firma und eine Ansprechperson zu nennen.

Anmeldeschluss ist am 26. Juni. Nach- und Ummeldungen sind am Starttag ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz möglich.

Das Startgeld (acht Euro pro erwachsener Teilnehmer, sechs Euro unter 18 Jahre) ist mit der Anmeldung auf das Konto der VB Zweibrücken bei der Sparkasse Südwestpfalz Iban: DE73 5425 0010 0034 0164 36, BIC: MALADE51SWP einzuzahlen. Beim Verwendungszweck die Firma und die Teilnehmeranzahl eintragen.