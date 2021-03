Am 2. Juni soll in der Homburger Innenstadt wieder gelaufen werden. Das versprechen die Veranstalter des neunten Saar-Mobil Firmenlaufes. Ab sofort sind die Anmeldeportale für den Firmenlauf geöffnet, bis zum 17. Mai läuft die Anmeldefrist. Die Veranstalter erklären, dass der Lauf trotz Corona-Pandemie stattfinden wird. Je nach Infektionsgeschehen in abgeänderter Form, schlimmstenfalls per Livestream. „Uns ist bewusst, dass die Pandemie weiterhin viele Unsicherheiten birgt und sich auch einige Menschen und Unternehmen momentan nicht vorstellen können, sich für eine Laufveranstaltung anzumelden“, sagt Ralf Niedermeier von n plus sport. „Nichtsdestotrotz müssen wir die Planungen aufrecht erhalten und uns so gut es geht auf die bevorstehende Saison vorbereiten.“ Das Online-Anmeldeformular ist unter firmenlauf-homburg.de abrufbar.