Auf etwa 4000 Euro schätzt der Besitzer den Schaden, der am Donnerstagmorgen beim Brand eines Renault Mégane in Ernstweiler entstanden ist. Das Firmenfahrzeug stand im Hof einer Computerfirma in den Speckgärten, als es im Motorraum Feuer fing. „Ich habe noch versucht, selbst zu löschen“, sagte der Fahrzeug-Eigner Franz Marterer, doch die Wassermenge aus dem Schlauch reichte nicht zum kompletten Ablöschen des Autos. Die Feuerwehr sei sehr flott da gewesen, erklärte er. Die Wehrleute löschten. Zuvor hatten die Mitarbeiter Firmenfahrzeuge vom Hof in Sicherheit gebracht. Ursache des Brandes ist ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.