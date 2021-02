Ein Lastwagen hat vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Rangieren in der Max-Planck-Straße am Zweibrücker Flugplatz ein Firmentor erheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Der Fahrer beging Unfallflucht. An dem Einfahrtstor zum Betriebsparkplatz der Firma Tadano Demag fand die Polizei bei der Unfallaufnahme rote Lackanhaftungen sowie ein im Metallzaun steckendes Teil einer Rückleuchte. Deshalb geht die Polizei von einem roten Lastwagen als Verursacher des Schadens von etwa 2500 Euro aus. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, bittet um Zeugenhinweise.