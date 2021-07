Die Betroffenheit über die Hochwasser-Katastrophe an der Ahr ist auch beim Baumaschinenhersteller Kubota in Zweibrücken groß – und die Hilfsbereitschaft. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben spontan entschieden, 200.000 Euro zu spenden. Die Summe sei dieser Tage an das zentrale Spendenkonto der Landeskasse Rheinland-Pfalz überwiesen worden. Mehrere Stunden lange, so der Chef des mit rund 500 Mitarbeitern an der Steinhauser Straße Kompaktbagger und Radlader herstellenden Unternehmens, Mikio Taguchi, habe er sich die Bilder von der Ahr angesehen. „Das sind unsere Nachbarn, da müssen wir helfen“, entschied der Japaner dann. In seiner Heimat habe er viele Naturkatastrophen erlebt und wisse daher um die Bedeutung auch ziviler Soforthilfe. Zunächst hatte das Zweibrücker Unternehmen auch Sachspenden erwogen, sich dann für die von den Krisenstäben gezielt einzusetzende Geldspende von 200.000 Euro entschieden.