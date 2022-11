Julian Wilhelm und Sven Marz, Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund ASB in Zweibrücken, sind zwei der „Helden“, die bei RTL2 in der Fernsehsendung „Mensch Retter“ porträtiert werden. Die vierte und letzte Folge wird am Donnerstagabend ausgestrahlt.

Das Land Rheinland-Pfalz könnte der Stadt Zweibrücken 120 Millionen Euro an Schulden abnehmen. Im Gegenzug ist die Rosenstadt aufgefordert, strenge Sparmaßnahmen zu veranlassen und die Grundsteuern zu erhöhen.

In Zweibrücken haben in diesem Jahr 78 Zuwanderer einen deutschen Pass erhalten. Die Anforderungen, die an eine Einbürgerung gestellt werden, sind streng.

Thema Gewerbegebiet Truppacher Höhe: Noch liegt dem Oberlandesgericht kein Antrag des Projektentwicklers André Kleinpoppen auf Berufung gegen dessen erstinstanzliche Niederlage vor Gericht vor.

Eisbahnen in der Vorweihnachtszeit sind nichts Neues. Die Pirmasenser haben aber ab dem 25. November eine, die klimaneutral betrieben wird – ganz ohne Eis. Auf Weihnachtsbeleuchtung will die Stadt nicht verzichten.

Die Windkraft im Pfälzerwald sorgte für Disput beim CDU-Kreisparteitag. Nicht jeder ist mit den Parteibeschlüssen gegen Windräder auf dem Langerkopf einverstanden. Landrätin Susanne Ganster hingegen forderte, die mehrheitliche Meinung solle von jedem CDUler respektiert und auch nach außen vertreten werden.

Die Gemeinde Donsieders hat den nächsten Schritt zum Ausbau mit schnellem Internet gemacht. Der Rat hat am Montag einstimmig die Absichts zum Ausbau mit Glasfaserkabel erklärt.