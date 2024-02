Für Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr lädt das Zweibrücker Kulturamt zu „Filmmusik in Concert“ in die Zweibrücker Festhalle ein.Filmmusiken sind Melodien, die berühren und die unweigerlich Bilder vor den Augen entstehen lassen. Der mehrfach ausgezeichnete Münchner Dirigent Markus Elsner (53) hat einige der bekanntesten Filmmusik-Kompositionen zu einem faszinierenden Klangbild verschmolzen. „Wir spielen kein Konzert mit bombastischen Filmmusiken, sondern eher die intime Variante“, erklärte Markus Elsner der RHEINPFALZ.

Er kommt mit 14 Instrumentalsolisten, die ein klangstarkes, perfekt aufeinander eingespieltes Ensemble ergeben. Die Solisten sind Mitglieder der Frankfurter Sinfoniker und kommen eigens für das Projekt „Filmmusik in Concert“ zusammen. Auf dem Programm stehen „Star Wars“ (John Williams), „Der Pate“ (Nino Rota), „Schindlers Liste“ (John Williams), „Tango Bar“ (Carlos Gardel), „Der Clou“ (Scott Joplin), „Die fabelhafte Welt der Amélie“ (Yann Thiersen), „Miss Marple“ (Ron Goodwin), „Der Profi“ (Enno Morricone), „Alexis Zorbas“ (Mikis Theodorakis), „Der Duft von Lavendel“ (Nigel Hess), „Jenseits von Afrika“ (Mozart), „Die glorreichen Sieben“ (Elmer Bernstein),und James-Bond-Melodien musikalisch zum Leben erweckt.

Intime Besetzung

Durch die intime Besetzung entsteht ein intensives Hörerlebnis. „Filmmusik in Concert“ ist ein Konzert mit klassischen Instrumenten und einem Keyboard-Pianisten, der bereits in Produktionen wie „The Music of Game of Thrones“ in den großen Philharmonien auf der Bühne stand.

Markus Elsner setzt sich intensiv für zeitgenössische Musik ein und dirigierte zahlreiche Ur- und Erstaufführungen. Seit 2006 leitet er das Ensemble Zeitsprung (München), seit 2011 ist er Künstlerischer Leiter der Tage der Neuen Musik Bamberg. Er arbeitete mit vielen Komponisten der Gegenwart zusammen, darunter Mark Andre, Moritz Eggert, Minas Borboudakis, Wilfried Hiller und Johannes X. Schachtner. Mit dem Orpheus Ensemble München sammelte er Erfahrung in der Interpretation von Barockmusik auf historischen Instrumenten. Seit mehr als 20 Jahren ist Markus Elsner auch als Veranstalter und Künstlerischer Produzent tätig, seit 2016 arbeitet er auch für das Label Neos, seit 2020 als Künstlerischer Leiter. rhp/adi

Info

Tickets gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871471 und unter ticket-regional.de.