Ein Mann geht durch die Nacht. Eine Kamera zeichnet grobkörnig seine Schritte auf. Sie führen ihn in ein Konzert. Zum hämmernden Klang werden Naziparolen gegrölt. Der Film „Blut muss fließen – Undercover unter Nazis“ stammt aus dem Jahr 2012. Viele seiner Szenen schockieren heute nicht mehr so sehr. Hemmungslose Nazis bei Rechtsrockkonzerten gab es mittlerweile zuhauf zu sehen. Schockierender ist das Handeln der Politik. Günther Beckstein, Innenminister in Bayern, verharmlost Rechtsextremismus. Der sei nicht so gewaltbereit, wie das linke Extrem. Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister, verweigert dem im Film verdeckt arbeitenden Journalisten Thomas Kuban ein Interview. Der Grund: Weil er maskiert auftritt, missachte er die Kleiderordnung des Bundestages. Ähnlich windet sich die Politik heute, wenn es um Rechtsextremismus bei Polizei und Bundeswehr geht. Es gibt aber einen großartigen, urkomischen Moment im Film, der die Nazisippschaft zu Witzfiguren degradiert. Ein Hass-Konzert in einer Diskothek muss abgebrochen werden. Polizei steht vor der Tür. Die Besitzerin legt stattdessen Schlager auf. Hitlers Gefolgschaft tanzt ausgelassen Discofox dazu. Wer heilt solche Menschen? Infos: filmfaktum.de