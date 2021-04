21 Jahre war das Cinema Europa am Kinokreisel in der Gottlieb-Daimler-Straße geöffnet. Dann kam Corona. Nun öffnet Inhaberin Annette Schwarz am kommenden Donnerstag wieder. Vorsichtig, aber dennoch so, dass es Spaß macht, verspricht sie.

Welche Filme zum Neustart gezeigt werden, will Schwarz bis spätestens Montag oder Dienstag festlegen. Der Filmplan werde gerade erstellt. „Wir werden wohl auf Filme zurückgreifen, die vor der Corona-Pause angelaufen sind“, sagt Schwarz. Viele Filmstudios haben während der vergangenen Monate auf die Starts ihrer großen Produktionen, die in der Regel viele Zuschauer anziehen, verzichtet. Auf den baldigen Start dieser „Blockbuster“ genannten Filme hofft Schwarz: „Darauf sind wir angewiesen. Die brauchen wir.“

Am Anfang will es Schwarz aber erst mal ruhig angehen. Solange, bis sich die neuen Abläufe eingespielt haben. Wichtig sei Schwarz, alle Hygienemaßnahmen umzusetzen und Regeln zu finden, „die Spaß beim Besuch zulassen“. Eine Maske muss nur im Foyer und auf dem Weg zum Sitz getragen werden. Am Platz selbst nicht mehr. Auch Essen und Getränke können dort wie gewohnt verzehrt werden. Das Bistro im Foyer und außen vor dem Eingang werde ebenfalls offen sein.

Ferienprogramm für Kinder geplant

Die Karten können nach wie vor an der Kasse gekauft werden. Dort ist auch ein Kontaktformular auszufüllen – wie in der Gastronomie. „Das Formular heben wir vier Wochen im Büro auf und vernichten es dann“, erklärt Schwarz. Wer nicht an der Kasse stehen will, kann die Karten auch über das Internet kaufen und sie sich aufs Mobiltelefon laden oder den Beleg mitbringen. Zusätzliche Gebühren fallen dafür laut Schwarz nicht an. Auch das Formular ist online ausfüllbar. Wie das alles geht, erklärt das Kino auf seiner Internetseite unter www.cinemaeuropa.de.

Wie viele Leute nebeneinander Sitzen dürfen, will Schwarz noch klären. Stand Mittwoch waren es zwei. Wie das für Familien geregelt wird, will Schwarz bis Mittwoch klären. „Es kommt ja alle 14 Tage etwas Neues“, sagt sie. Geplant sei allerdings ein Kinderprogramm für die Ferien, mit Filmen, die bereits angelaufen sind. Ob es bei dem geplanten Kino-Tag über André Rieu mit Prosecco-Empfang am 9. August bleibt, wolle Schwarz ebenfalls noch klären.

Die erste Pause – von einzelnen Schließtagen abgesehen – seit 21 Jahren „haben wir zum Renovieren genutzt“, berichtet Schwarz. Unter anderem sei das Foyer neu gestrichen und der Parkplatz neu gestaltet worden. Auch für bargeldloses Bezahlen sei das Kino nun gut aufgestellt. Schwarz bittet die Gäste, dies auch anzunehmen und wenn möglich auf Bargeld zu verzichten.

Viel Zuspruch und Sehnsucht nach dem Kino

Vom Ablauf her wird zwischen den Vorstellungen künftig mehr Zeit benötigt, da die Säle gelüftet und desinfiziert werden. Verlassen sollen die Besucher die Kinosäle über die Notausgänge – sofern viel Betrieb im Kino herrscht.

Obwohl das Cinema Europa bei der Wiedereröffnung über 16 Wochen geschlossen war (seit dem 17. März) will Schwarz auf eine kleine Feier am Donnerstag verzichten. „Wir werden langsam anfangen, das Kino wieder zum Leben zu erwecken und schauen von Woche zu Woche. Ich erwarte, dass es zögerlich anlaufen wird. Wir brauchen das Vertrauen unserer Gäste“, sagt Schwarz. Andererseits hätten sich viele sehnlichst das Öffnen herbeigesehnt. „Wir haben auch viel Zuspruch bekommen“, so Schwarz.