In der Zweibrücker Jugendbücherei geht’s im Frühjahr wieder rund. Nach der Winterpause ist die erste Veranstaltung in der Reihe „Kultur für Kinder“ ein Figurentheater für Kinder ab vier Jahren. Am Montag, 7. März, 16 Uhr, zeigt das Figurentheater Fex aus Baden-Württemberg eine Geschichte über Freundschaft – es geht aber noch um viel mehr.

Aber mal von Anfang an: Da, wo sich Hase und Frosch Gute Nacht sagen, leben Nulli und Priesemut. Langweilig wird es bei ihnen nicht, denn plötzlich bekommen sie Besuch von einem Hasen. Aber irgendwas ist eigenartig! Der Hase kann nämlich nicht laufen, sondern bewegt sich mit Rädern fort. Nicht nur deswegen nimmt die Geschichte schnell Fahrt auf. Denn: Obwohl der rollende Hase nicht laufen kann, können die drei eine Menge Spaß miteinander haben. Schließlich ist er gar nicht krank.

Es geht um Streit und Versöhnung, Hilfsbereitschaft, Spaß und Anderssein. Humorvoll und flott verpackt erscheint das 45-minütige Kindertheater sogar noch kürzer. Die Figuren sind handgemacht, das Bühnenbild mit Haus und Bank ebenfalls. Aus Platzgründen wird um Anmeldung bei der Jugendbücherei gebeten unter 06332 923940 oder unter E-Mail jugendbuecherei@zweibruecken.de. Das Stück kostet keinen Eintritt.