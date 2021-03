Pandemiebedingt ist wohl nur ein virtueller Einblick in die aktuelle Ausstellung der Kreisgalerie möglich, die am Sonntag, 28. März, eröffnet wird. Die Landauer Künstlerin Susanne Wadle (geboren 1966) zeigt in „Kleine Held*innen, und andere…“ Gemälde und Plastiken. Ihre Objekte bestehen aus Stoff, Fell, Haare, Heu und anderen Materialien. Vieles wird vertraut, denn sie benutzt gerne Fundstücke wie Möbel und Gefäße, deren Gebrauchsspuren als Spuren des Lebens einfließen. Aber sie verfremdet die Dinge. Dadurch wirkt Vertrautes rätselhaft, manchmal auch amüsant: Puppenbeine etwa erscheinen wie Tentakel in Blütenblättern überdimensionaler Blüten. In jüngster Zeit entwickelt Wadle säulenartige Plastiken. Tragender Bestandteil sind aus Ton modellierte Köpfe und Büsten, die sie als Versatzstücke einbaut. Der Grad der Abstraktion, die Betonung von Augen, Nase und Mund und Requisiten wie Koffer lassen die Figuren wie gestrandete Reisende wirken.