Nachdem er auf der A8 schon auf die Ausfahrt Ernstweiler abgebogen war, hat ein Unbekannter am Montagnachmittag mit seinem Fiat gewendet. Dann sei er in der Ausfahrt auf die Autobahn in Richtung Pirmasens zurückgefahren. Dies meldet die Polizei. Ein nachfolgender Autofahrer sei gezwungen gewesen, per Notbremsung und Ausweichmanöver einen Unfall zu vermeiden. Der Vorfall soll sich am Montag um 17.24 Uhr abgespielt haben; der Fiat habe italienische Kennzeichen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise.