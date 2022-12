Seit vielen Jahren feiert die Zweibrücker Feuerwehr am Nikolaustag ihren Traditionstag, bei dem Vertreter befreundeter Feuerwehren eingeladen werden, auch aus dem nahen Lothringen und dem Saarland.

Dabei sind auch Repräsentanten anderer Hilfs- und Rettungsdienste wie Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Technische Hilfswerk (THW), die Polizei sowie ehemalige Stadtfeuerwehrinspekteure. Im Ratssaal des Zweibrücker Rathauses sprach Oberbürgermeister Marold Wosnitza Ehrungen, Verpflichtungen und Ernennungen aus. Am Dienstagabend wurden zudem drei neue Funktionsträger ernannt. So sind die beiden Ärzte Maike Wrobel und Timo Brausch ab sofort die neuen Leitenden Notärzte in Zweibrücken. Den Feuerwehrmann Andreas Bergmann verpflichtete Oberbürgermeister Wosnitza für die Dauer von zehn Jahren zum neuen Jugendfeuerwehrwart. Er folgt Markus Rademacher, der das Amt aus persönlichen Gründen aufgeben musste. Zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart ernannte Wosnitza ebenfalls für die Dauer von zehn Jahren per Handschlag Vincent Ulrich und Daniel Wolter, die wie Bergmann schon länger in der Jugendwehr als Ausbilder aktiv sind. Die neue Leitende Notärztin Maike Wrobel Foto: Moschel

In seiner Rede betonte Wosnitza die Bedeutung der Feuerwehr und auch die Wichtigkeit, dass die Stadt derzeit eine Menge Geld in die Hand nehme, um die Feuerwehr ordentlich auszustatten – unter anderem mit einem Neubau neben der bestehenden Feuerwache in der Landauer Straße. Aber auch neue technische Ausstattung und Planstellen für hauptamtliche Wehrleute seien gut angelegtes Kapital, versicherte der Stadtchef im vollen Ratssaal und versprach der Feuerwehr weiterhin seine volle Unterstützung. Für den Anbau in Mörsbach und die Sanierung der Sanitäranlagen in Wattweiler stehen zudem Mittel im Haushalt, berichtete Wosnitza. Für Spott sorgte Wosnitzas Erklärung, dass die bestellten Durchsageeinrichtungen und Sirenen am Warntag – Donnerstag, 8. Dezember – nicht zur Verfügung stehen, weil sie erst einen Tag später kommen.

Ehrungen, Beförderungen, Neumitglieder

40 Jahre Mitgliedschaft: Bernd Lang, Ralf Rothe, Marco Schütze.

35 Jahre: Sven Blinn, Andreas Lugenbiehl

30 Jahre: Sven Hoffmann, Klaus Wilhelm, Rainer Wittmer

25 Jahre: Peter Conrad, Benjamin Grünagel, Bernd Neger, Holm Reinhardt, Christoph Wick

20 Jahre: Dominik Laudor

15 Jahre: Rafael Heinzkill, Jan Leicher, Tobias Meyer

Zehn Jahre: Philipp Dalheimer, Marc Herrmann, Yannick Hunsicker, Roman Jakowlew, Vincent Ulrich, Tobias Veith

Beförderung zum Oberbrandmeister: Ulf Bürger

Beförderung zum Brandmeister: Dennis Nizard

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann/-frau: Domink Obst, Vincent Ulrich, Nadja Vonknechten

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Marc Herrmann, Marcel Hunsicker, Jannic Klein

Beförderung zum Feuerwehrmann: John Palm, Jason Setininger

Neumitglieder: Lena Marie Adam, Sven Agne, Moritz Bächle, Andreas Bäte, Marcel und Pascal Beetz, Ellen Bergmann, Erik Bödecker, Andrea Decker, Steffen Gensler, Andreas Glahn, Henning Glaser, Lena Heiser, Norbert Hemmer, Michael Hochreiter, Michael Lehmann, Liv Nehlig, Lorelei Riemer, Timo Sagmeister, Luca Nils Simon, Leonie Temple, Luca Thoma und Ben Wiebe.