Bei einem Hausbrand in der Saargemünder Straße in Güdingen wurde am Dienstagmorgen , 29. März, ein Feuerwehrmann leicht verletzt - es brannte direkt eine Matratze in der Wohnung des Feuerwehrmannes. Der Feuerwehrmann versuchte diese löschen, während er seine Kollegen alarmierte. Er erlitt eine Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Bei Eintreffen der Feuerwehr kam dichter Rauch aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses im Güdinger Ortskern, der Qualm behinderte die Sicht im gesamten Straßenzug. Die Saargemünder Straße wurde voll gesperrt, Busse mussten umgeleitet werden. Die Feuerwehr hatte den Brand nach wenigen Minuten unter Kontrolle, die verbrannte Matratze wurde aus dem Haus gebracht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.