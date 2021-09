Am Mittwoch, 1. September, bemerkte eine Putzfrau Rauch im Keller des St. Ingberter Behindertenwohnheims der Lebenshilfe. Die Frau rief die Feuerwehr und meldete, dass sich noch zwei Personen im verzweigten Kellergeschoss aufhielten. Im gesamten Stadtgebiet gaben Sirenen Brandalarm. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Wohnheim in der Klaus-Tussing-Straße eintraf, hatten die Leute aus dem Keller das Gebäude bereits verlassen. Pfleger brachten Bewohner ins Freie. Feuerwehrmänner fanden im Keller die Brandursache: In einem Elektroverteilerraum qualmte es aus einem Schrank, in dem eine akkubetriebene Notstromversorgung eingebaut ist. Ein Akku schmorte. Die Feuerwehrleute bauten die Akkus aus und brachten das brennende Material ins Freie. Das Haus wurde entlüftet, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.