Die Feuerwehr St. Ingbert rettete am Donnerstagabend, 8. April, ein kleines Kätzchen von einem Baum in der Pfarrgasse. Besorgte Passanten riefen die Feuerwehr zu Hilfe, über eine Leiter kletterten die Feuerwehrmänner hin zum Stubentiger, um diesen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Polizei nahm das Tier in Obhut.