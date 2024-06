Feuerwehrleute haben am Mittwoch eine Frau, einen Hund und zwei Katzen aus einem brennenden Haus gerettet. Die Frau, die bei Eintreffen der Feuerwehr am offenen Fenster stand und mit einer Leiter in Sicherheit gebracht werden konnte, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war laut Feuerwehr in der Brauereistraße ausgebrochen. Das Feuer war im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehrleute hätten es schnell löschen können. Die Brandursache ist momentan noch unklar. Rund 30 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge waren im Einsatz.