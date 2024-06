Sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert-Rohrbach haben drei Katzenbabys aus einem Lüftungsschacht gerettet. Wie Feuerwehrsprecher Florian Jung berichtet, seien die Feuerwehrleute zur Gemeinschaftsschule in der Sportplatzstraße ausgerückt, nachdem lautes Katzenmiauen aus einem Lüftungsschacht gemeldet worden war. Helfer der Tierrettung Saar, die versuchten, die Quelle des Miauens zu lokalisieren, waren schon vor Ort. „Die Situation stellte sich als besonders knifflig dar, da die Katzenbabys von außen nicht erreichbar waren. Erst die Ankunft des Hausmeisters ermöglichte einen Zugang zur Lüftungsanlage“, so Jung. Die Wehrleute öffneten erst die Revisionsklappe und zerlegten dann Stück für Stück die Anlage. So konnten die drei Katzenbabys nach etwa einer Stunde wohlbehalten gerettet werden. In Tierboxen übergab die Wehr die Miezen der Tierrettung Saar; diese brachte die Katzenbabys in das Katzenhaus Oberwürzbach, wo sie wieder mit ihrer Mama vereint waren. Auch sie wurde in dem Lüftungsschacht eingeschlossen, konnte sich aber selbst wieder befreien. Ein Techniker brachte die Lüftungsanlage danach wieder in Gang.