Kein Fasenachtsumzug, kein Neujahrsempfang, keine Jubilarfeier für die Senioren. Wegen der neuen Corona-Welle hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) eine ganze Reihe von traditionellen Veranstaltungen abgesagt. Jetzt im November entfallen die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag, der Stadtvorstand legt aber einen Kranz nieder, und die zur Pogromnacht. Abgesagt ist auch die Einweihung des Platzes der Kinderrechte sowie die Jubilarveranstaltung für Senioren in der Festhalle. Der Weihnachtsmarkt entällt ebenso wie die Feiern zum Tag der Feuerwehr am 6. Dezember mit Fackelzug. Verdiente Wehrleute werden dem OB zufolge allenfalls im kleinen Kreis geehrt. Fürs neue Jahr hat Wosnitza den Sturm der Fasenachter aufs Rathaus, den Neujahrsempfang in der Festhalle, das Siebenpfeiffer-Bankett sowie den Fasenachtsumzug abgesagt. Der Neujahrsempfang soll im Juli oder August als Sommerempfang nachgeholt werden.