(Aktualisiert 9.50 Uhr) Am Freitagmorgen, 12. März, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Kaminbrand in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert ausrücken. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 5.44 Uhr ausgebrochen. Die Saarbrücker Straße blieb während des Einsatzes eine Stunde lang gesperrt. Die Feuerwehr berichtet, dass Passanten schwarzen Qualm und Feuerschlag aus dem Kamin bemerkt hatten. Im Hausinneren habe sich der Brand aber nicht ausgebreitet. Der Kamin wurde mithilfe des Drehleiter-Fahrzeugs gereinigt und das Brandgut aus dem Ofen ins Freie gebracht. Ein Schornsteinfeger hat den Betrieb des Kamins nun verboten.