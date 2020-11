Weil der Martinsumzug in dem Homburger Stadtteil pandemiebedingt ausgefallen ist, hat sich die Feuerwehr in Kirrberg eine Alternative ausgedacht. Unter dem Motto „Die Feuerwehr ist nicht nur in Notfällen wichtig fürs Dorf“, hat die Kirrberger Wehr Weckmänner an die Kinder verteilt. Nach einem Aufruf bei Facebook, im Kindergarten und in der Schule hatten sich zahlreiche Familien für den „Weckmann-Lieferservice“ angemeldet. Voraussetzung war, dass eine selbstgebastelte Laterne vor dem betreffenden Haus aufgestellt wurde. Am Mittwochabend, 11. Februar, verteilten die Kirrberger Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen insgesamt 300 Weckmänner im Ort. Die Kosten für die Weckmänner wurden von Ortsvorsteher Manuel Diehl, dem Ortsrat Kirrberg und dem Homburger Bürgermeister Michael Forster übernommen.