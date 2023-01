Aus noch ungeklärter Ursache stand am Silvesterabend in Bechhofen ein großer Strauch mit Thuja in Flammen, der sich an einem Reitstall befindet. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass das Feuer erst gar nicht drohte, auf den Stall überzugreifen. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft steht das Haus des Bechhofer Feuerwehrmanns Martin Lang. Dort befanden sich, als gegen 19 Uhr das Feuer ausbrach, zufällig einige Wehrleute. Sie waren eben von einer Silvesterwanderung zurückgekehrt und hielten sich noch bei Lang auf. Die Feuerwehrleute nahmen den Brandgeruch wahr, noch bevor die Eigentümer des Stalls das Feuer bemerkt hatten. Sie alarmierten kurzerhand ihre Kollegen, die nach der Wanderung schon nach Hause zurückgekehrt waren. Das Feuer war schnell gelöscht. Sogar auf die Hilfe benachbarter Wehren konnte verzichtet werden. Zwar könnte als Brandursache ein Feuerwerkskörper vermutet werden. Doch ein solcher wurde in der Dunkelheit nicht gefunden. Deshalb gilt die Brandursache als unbekannt. Die Löscharbeiten am letzten Tag des Jahres waren auch die letzte Amtshandlung des Bechhofer Wehrführers Martin Amann, der vor kurzem zum neuen Wehrleiter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gewählt wurde. Amann blieb wegen seiner Wahl nur noch bis zum Jahresende als Bechhofer Wehrführer im Amt.