Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag in Althornbach vier Personen aus einem Auto gerettet, darunter zwei Kinder. Das teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibücken-Land, mit. Das Auto sei offenbar in die überschwemmte Straße gefahren und nicht weitergekommen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde hatten von Freitagmorgen bis Sonntagabend 200 Einsätze zu bewältigen.