Am Montagabend, 18. Mai, hat die Homburger Feuerwehr im Stadtteil Jägersburg gegen 21.50 einen Marder aus einem Fallrohr gerettet. Anwohner hatten Kratzgeräusche im Rohr gehört und sich sofort gedacht, dass dort ein Tier verunglückt sein könnte. Mithilfe einer Leiter bauten die Feuerwehrleute das Fallrohr aus und befreiten den Nager. Als sie das Tier in die Freiheit entlassen wollten, stellten die Feuerwehrleute fest, das sich der junge Marder leicht verletzt hat. Sie fingen ihn wieder ein und brachten ihn zum Tierarzt. Erst am Sonntag hatten Feuerwehrleute in St. Ingbert einen verirrten Raben aus einem Fallrohr gerettet.