In der Semmelweisstraße in der Homburger Vorstadt, nahe der Unteren Allee, hat es in der Nacht auf Donnerstag, 25. November, in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei stand gegen Mitternacht eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand; der Rauch hatte sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Mit der Drehleiter rettete die Homburger Feuerwehr zwei Menschen vom Hausdach sowie eine dritte Person, die sich noch in einer Wohnung aufgehalten hatte. Die anderen Bewohner hätten sich selbst ins Freie gerettet. Sie kamen vorübergehend bei Freunden und Bekannten unter. Zwei Bewohner des Hauses kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in die Notaufnahme der Uniklinik Homburg; sie wurden leicht verletzt. Den Sachschaden am Haus schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag ein. Sachverständige begaben sich am Donnerstag auf die Suche nach der Brandursache.