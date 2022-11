Großeinsatz für die Feuerwehr in Reifenberg am Freitagabend: Auf einer Baustelle in der Friedhofstraße fiel eine Holzwand auf einen Mann.

Wehrleiter Harald Borne berichtet auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass im Obergeschoss der Wohnhaus-Baustelle ein Fertigbauteil aus Holz umgefallen und auf einen Mann gestürzt sei. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute aus den umliegenden Wehren, aus Zweibrücken rückte zudem die Drehleiter an. Mit dieser wurde der Verletzte aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Dass so viele Feuerwehrleute im Einsatz waren, liegt laut Borne an einer unklaren Einsatzmeldung. Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer sagt, dass die Feuerwehr vorbildlich und höchst koordiniert gearbeitet habe.