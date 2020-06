Das mediterrane Wetter hat auch Nachteile: Zu einem Flächenbrand in Oberauerbach mussten am Samstagnachmittag die Zweibrücker und die Mörsbacher Feuerwehren ausrücken. In der Zweibrücker Straße hatte sich der Bewuchs eines Hanges entzündet. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort und löschte den Hang. „Weil der Hang sehr steil ist, konnten wir diesen nicht mit normalen Mitteln löschen, sondern mussten Wasserwerfer einsetzen“, sagte Stadtfeuerwehrchef Frank Theisinger. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Die Brandursache ist ungeklärt, der Schaden laut Theisinger „nicht nennenswert“.