In der Gluthitze am Sonntag, 19. Juni, hat sich in Kleinsteinhausen am späten Vormittag ein Misthaufen selbst entzündet. Gegen 11.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von der Leitstelle in Landau alarmiert. Wie Feuerwehrsprecher Holger Hell mitteilte, war in der Kleinsteinhauser Hauptstraße der Misthaufen neben einem landwirtschaftlichen Gebäude in Brand geraten. Die Wehrleute löschten das Feuer und zogen den Mist mit einem Radlader auseinander. Verletzt worden sei niemand. Holger Hell: „Die Löscheinheit Kleinsteinhausen kontrollierte am Nachmittag nochmals die Brandstelle, um eine erneute Entzündung auszuschließen.“ Im Einsatz waren am Sonntag die Löscheinheiten aus Kleinsteinhausen, Contwig und Dellfeld. Unterstützung erhielten sie von der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Beteiligt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen. Der Einsatz dauerte anderthalb Stunden.