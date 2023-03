[aktualisiert Dienstag, 16.07] Einen brennenden Mülleimer musste die Feuerwehr am Montagnachmittag am Zweibrücker Busbahnhof löschen. Die Feuerwehrsirene war kurz nach dem Beginn des Gewitters mit starkem Regen zu hören, doch der Einsatz hatte weder mit einem Blitzeinschlag noch mit Starkregen zu tun. Die Feuerwehr, die den Weg durch die Fußgängerzone nahm, war um 16.47 Uhr alarmiert worden und mit sechs Feuerwehrleuten ausgerückt, wie sie mitteilte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Unbekannter den Inhalt des Mülleimers angesteckt. Der Schaden dürfte bei rund 200 Euro liegen. Die Polizei befragte Personen am Busbahnhof, erhielt aber keine Hinweise, die zu einem Täter führten. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.