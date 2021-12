Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag ein Feuer in der Schulstraße in Kleinbundenbach löschen. Eine Person kam mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Den Schaden schätzt Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, auf 300.000 bis 350.000 Euro. Zwar sei das Wohnhaus von außen intakt, aber innen sei alles so verraucht, dass es saniert werden müsse und derzeit nicht bewohnbar sei. Angaben zur Brandursache konnte Hell am späten Nachmittag noch nicht machen. Gegen 17.30 Uhr teilte er auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die Feuerwehr sei noch mit Restlöscharbeiten beschäftigt und dabei, das Haus zu belüften. Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Dörfer. Der Gemeinderat Kleinbundenbach hat seine für den Abend geplante Sitzung abgesagt, weil viele Ratsmitglieder in der Feuerwehr sind, wie Verbandsbürgermeister Björn Bernhard mitteilte. Bürgermeister Manfred Gerlinger ist auch Wehrführer im Ort.