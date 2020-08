Am Samstagmorgen, 29. August, haben 20 Feuerwehrleute die beiden Autowracks aus dem St. Ingberter Kleberweiher geborgen, die offenbar gut zehn Jahre in dem Gewässer gestanden hatten. Der Weiher wird zurzeit abgelassen; so kamen die beiden versenkten Fahrzeuge ans Tageslicht. Die Bergung erfolgte mit einem Schlauchboot, schweren Bergungsketten und einem Stahlseil mit Winde. Zum Vorschein kamen ein VW Polo und ein Opel Kombi. Die Autos werden nun fachgerecht entsorgt. Die Einsatzkräfte sicherten nach der Bergung das Abfischen des Gewässers durch den Angelsportverein ab.