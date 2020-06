Ein Pferd hat sich am Mittwoch, 25. Juni, in Kirkel-Altstadt am Morgen nach einem Sturz den Vorderlauf am Stallausgang eingeklemmt. Ein Tierarzt betäubte das Pferd; anschließend hob die Kirkeler Feuerwehr das Tier mit Rundschlingen an und brachte es ins Freie. Am Abend dann half die Feuerwehr beim Aufrichten des Pferdes: Mit Hebebändern wurde es wieder auf die Beine gestellt.